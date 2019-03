Supporters op Kiel brengen indrukwekkend eerbetoon aan 17-jarige Beerschotfan die vecht tegen tumor

Aangrijpend moment tijdens de eerste finalewedstrijd in 1B zaterdagavond. De supporters van Beerschot Wilrijk én KV Mechelen brachten in de zeventiende minuut een indrukwekkend eerbetoon met applaus en spandoeken voor Dries Meirsman, een 17-jarige Beerschotfan uit Niel die al sinds 2014 moedig strijd levert tegen een agressieve hersentumor.

Beerschot kon een mooie kans niet verzilveren, maar niet lang daarna, in de zeventiende minuut van de wedstrijd, was het even tijd voor iets anders dan voetbal alleen. De supporters rolden spandoeken uit en zongen ‘You’ll Never Walk Alone’.

Dat doen ze natuurlijk wel vaker, maar deze keer was het een eerbetoon aan Dries Meirsman. Ook de supporters van KV Mechelen hadden hun eigen banner en zongen uit volle borst mee. Een indrukwekkend voorbeeld van solidariteit, inclusief staande ovatie.