AS Monaco speelt met invaller Nacer Chadli gelijk tegen Bordeaux, ook Björn Engels en Thomas Foket rapen puntje

Monaco heeft zaterdag op de 28e speeldag van de Franse Ligue 1, met invaller Nacer Chadli, 1-1 gelijkgespeeld tegen Bordeaux. Reims, met Björn Engels en Thomas Foket, speelde op bezoek bij Dijon eveneens 1-1 gelijk.

Na een afwezigheid van negen wedstrijden mocht Chadli bij Monaco voor de tweede keer op rij invallen. Vorige week vijf minuten, nu elf. De eindscore lag op dat moment al even vast. Radamel Falcao (48.) had de Monegasken kort na de rust op voorsprong gebracht, Jimmy Briand (65.) maakte gelijk van op de stip. Voor Monaco, dat zeventiende staat, is het al de zesde wedstrijd op rij zonder nederlaag. Bordeaux is dertiende.

In Dijon-Reims was het Arber Zeneli (9.) die de bezoekers al vroeg op voorsprong bracht, maar Naim Sliti (13.) wachtte amper vier minuten om de gelijkmaker te verzorgen. Reims blijft verdienstelijk zesde, Dijon is achttiende. Baptiste Guillaume ten slotte mocht negen minuten voor affluiten invallen voor Nîmes, dat met 2-1 onderuit ging bij Amiens. Nîmes blijft elfde, Amiens schuift op naar de zestiende plaats.