Everton-doelman Jordan Pickford springt tegenstander letterlijk omver, ontsnapt aan kaart… en stopt vervolgens penalty

Opvallende, maar ook grappige taferelen tijdens Newcastle-Everton. Bezoekende doelman Jordan Pickford grabbelde na een halfuur spelen naast de bal en trok dan maar Newcastle-spits Salomon Rondon onderuit. Een terechte strafschop voor Newcastle, Pickford ontsnapte wonder boven wonder aan een kaart… en stopte vervolgens ook nog de penalty van Matt Ritchie. Voor de zege volstond dat niet, want Everton zag in de tweede helft een 0-2 voorsprong nog omgebogen worden naar een nederlaag (3-2).