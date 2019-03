Procureur vraagt om verkiezingen in Congo uit te stellen, kiescommissie weigert

Archiefbeeld Foto: Bloomberg via Getty Images

De procureur-generaal van Congo, Flory Kabange Numbi, heeft zaterdag aan de Congolese kiescommissie (Céni) gevraagd om de verkiezingen van provinciegouverneurs en senatoren uit te stellen. Dat moet hem de kans geven beschuldigingen van corruptie te onderzoeken. Maar Céni weigert.

“Ik heb zonet de beslissing genomen om hoge magistraten van mijn dienst naar de hoofdplaatsen van de betrokken provincies te sturen om de onderzoeken te leiden”, schreef Kabange ook in een brief aan de voorzitter van kiescommissie. “Ik wil er uw aandacht op vestigen dat verkiezingen in deze omstandigheden de deur zouden open zetten voor betwistingen en dodelijk geweld.”

“De kiescommissie is onafhankelijk tegenover iedereen, ook de procureur-generaal van de republiek. Hij heeft niet het recht om een kalender te wijzigen die al uitgevoerd wordt”, reageert een verantwoordelijke van de kiescommissie. “De kalender blijft dus behouden.”

In Congo worden senatoren en provinciegouverneurs via indirecte verkiezingen verkozen, via de provinciale afgevaardigden die verkozen zijn door het volk. De meerderheid van die provinciale verkozenen behoren tot de politieke familie van de gewezen Congolese president Joseph Kabila.

Eind februari had de verantwoordelijke corruptiebestrijding van de Congolese president, die benoemd is door ex-president Kabila, het parket-general gevraagd om een onderzoek te openen naar provinciale afgevaardigden, kandidaten voor de senaatsverkiezingen en voor gouverneursverkiezingen. Ze worden verdacht van corruptie.

Eerder hadden twee personen uit de omgeving van de Congolese president Félix Tshisekedi de corruptie aangeklaagd. Zij trokken hun kandidatuur in voor de senaatsverkiezingen. Tshisekedi, die op 24 januari aan de macht kwam, wil van de strijd tegen corruptie een speerpunt maken van zijn beleid.