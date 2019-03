Veertien doden bij vliegtuigcrash in Colombia

Bij een ongeval met een vliegtuig in Centraal-Colombia zijn zaterdag veertien personen om het leven gekomen. Dat zegt de burgerlijke luchtvaartautoriteit van het land.

Het toestel, een Douglas DC-3, was op weg van de zuidelijke stad San José del Guaviare naar Villavicencio, een stad in het centrum van een land. Volgens het agentschap deed de piloot om 10.40 uur plaatselijke tijd een noodoproep. Het vliegtuig stortte neer in de buurt van de gemeente San Carlos de Guaroa, niet ver van Villavicencio, in de provincie Meta.

Er werd een lijst gepubliceerd met de inzittenden van het toestel. Een team onderzoekers is op weg naar de plaats van het ongeval.