Gebroken benen, snijwonden en blauwe plekken: 30 gewonden door turbulentie in passagiersvliegtuig in VS

30 inzittenden van een toestel van luchtvaartmaatschappij Turkish Airlines zijn zaterdag zwaargewond geraakt toen er zich turbulentie voordeed bij het naderen van New York.

De Boeing 777, die uit Istanboel kwam en naar de John F. Kennedy-luchthaven vloog, had 326 passagiers en 21 bemanningsleden aan boord. De turbulentie zou zich zo’n 45 minuten voor de landing voorgedaan hebben bij het aanvliegen boven New England, de regio in het noordoosten van de VS.

De meeste gewonden hadden slechts oppervlakkige snijwonden, blauwe plekken en builen, maar één stewardess had een gebroken been. Ze werden naar verschillende lokale ziekenhuizen gebracht.

De landing zelf zou zonder incidenten zijn gebeurd.