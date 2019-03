Vijftien nierpatiënten overlijden als gevolg van stroompanne in Venezuela

Vijftien nierpatiënten zijn overleden in Venezuela omdat er door de aanhoudende stroompanne geen dialyse meer mogelijk is. Dat zegt een ngo die werkt rond gezondheidszorg. Het land is al 48 uur verlamd door een gigantische stroompanne.

“Gisteren en vandaag hebben we vijftien overlijdens geteld doordat dialyse niet mogelijk is. We registreerden negen overlijdens in de staat Zulia, twee in de staat Trujillo en vier in het Pérez Carreño-ziekenhuis van Caracas”, zegt Francisco Valencia, directeur van de Coalitie van Organisaties voor het Recht op Gezondheid en Leven (Codevida).

“De situatie van personen met nierfalen is zeer moeilijk, kritiek. We praten over 95 procent van de dialysecentra, vandaag mogelijk zelfs 100 procent, die niet werken door het stroomtekort”, zegt Valencia. “Enkele dialysecentra werkten op elektrische generatoren. Maar het is moeilijk om die te herstarten door een gebrek aan brandstof.”

De Venezolanen worden sinds donderdagnamiddag geconfronteerd met de ergste stroompanne uit de geschiedenis van het land. De regering zegt het gaat om een “elekriciteitsoorlog” onder aanvoering van de Verenigde Staten en oppositieleider Juan Guaido, de zelfverklaarde president van het land.