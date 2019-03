Accijnsinkomsten uit alcohol blijven dalen: steeds meer Belgen kijken over de grens

De accijnsinkomsten uit alcoholhoudende dranken blijven afnemen. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën.

In 2018 waren die inkomsten voor de federale overheid goed voor 815,48 miljoen euro, tegenover 823,23 miljoen euro in 2017 en 830,73 miljoen euro in 2016. Nochtans stijgt de alcoholconsumptie in België, maar door de accijnsverhoging op alcoholische dranken van november 2015 gaan steeds meer Belgen wijn en sterkedrank in het buitenland kopen. Dat meldt Vinum Et Spiritus, de Belgische federatie voor wijn en gedistilleerde dranken.

Uit een bevraging die Vinum Et Spiritus liet uitvoeren door iVox bij duizend Belgen, blijkt dat een op de drie Belgen wel eens de grens oversteekt om goedkopere alcoholische dranken in te slaan. Het draagvlak voor de accijnsverhoging als preventiemiddel blijkt uit de enquête ook heel klein. “Eerder wees het meest recente WHO-rapport ook al uit dat de Belg zelfs meer alcohol consumeert dan voorheen. De inzet van verhoogde accijnzen als preventiemiddel tegen alcoholmisbruik heeft dus niet het gewenste effect bereikt”, klinkt het bij de federatie.

Hogere accijnzen

De federale overheid verhoogde in 2015 de accijnzen op wijn en gedistilleerde dranken met respectievelijk 30 en 41 procent. Dat zorgde er aanvankelijk voor dat de accijnsinkomsten uit alcoholhoudende dranken toenamen van 778,15 miljoen euro in 2015 naar 830,73 miljoen euro in 2016, maar sindsdien zijn de inkomsten blijven dalen.

Volgens de FOD Financiën was er in de periode 2014-2018 een daling in de verkoop van wijnen en spirits in België met respectievelijk 7,8 procent en 22 procent.