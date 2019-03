Man die escortdame neerstak na seks staat in buurt bekend als asociaal type. “Zijn zaak is al een half jaar open. In al die tijd stak hij hooguit één keer zijn hand op”

Sint-Katelijne-Waver -

Een 30-jarige man heeft vrijdagavond een 30-jarige escortdame neergestoken in Sint-Katelijne-Waver. De man, die haar als klant had laten langskomen, is aangehouden door de onderzoeksrechter in Mechelen. Hij staat in de buurt bekend als een asociaal type. “Veel zagen we hem niet, tenzij hij zijn eigen koopwaar stond te roken op straat.”