“Schrik van de cipiers” Farid Bamouhammad is overleden

De notoire beroepscrimineel en gevangene Farid Bamouhammad is in de nacht van zaterdag op zondag overleden in het Sint-Elisabethziekenhuis in Ukkel. Dat meldt zijn familie. De Fransman leed aan terminale kanker, hij werd 51.

Bamouhammad, ook wel ‘Farid le Fou’ genoemd, werd woensdag overgebracht van de gevangenis in Sint-Gillis naar de dienst palliatieve zorgen van het Sint-Elisabethziekenhuis in Ukkel. Volgens de familieleden die aan zijn ziekbed waakten, werd hij gehospitaliseerd na een hongerstaking van drie weken en een drinkstaking van een week. De Fransman van Algerijnse origine leed aan een veralgemeende terminale kanker.

De beroepscrimineel heeft een zwaar gerechtelijk verleden. De man kreeg in totaal meer dan 30 jaar celstraf voor moord, diefstal met geweld en gijzelnemingen, en moest in theorie nog tot 2027 achter de tralies blijven. Maar Bamouhammad raakte in België vooral bekend toen hij in augustus 2005, tijdens een dag penitentiair verlof, twee vrouwen 33 uur lang opsloot in een appartement boven een café nabij de Brusselse Grote Markt. Bamouhammad hield er ook korte tijd zijn dochter en een ander kind vast. Hij pleegde die feiten omdat hij vreesde zijn dochter niet meer te mogen zien.

Sindsdien werd Bamouhammad verschillende keren overgeplaatst, omdat de cipiers hem als “onhandelbaar” betitelden. Het leverde hem de bijnaam ‘Farid le Fou’ op.