Farid Bamouhammad, de beroepscrimineel voor wie elke cipier schrik had. “Eén verkeerd woord en hij viel aan of gooide een volle wc-emmer naar hun hoofd”

Cipiers durfden amper met hem te praten. Want één verkeerd woord en hij viel hen aan of gooide een volle wc-emmer naar hun hoofd. Meer dan dertig keer moest hij daarom verhuizen van gevangenis, anders werd er gestaakt. Nee, Farid Bamouhammad had zijn bijnaam ‘le Fou’ niet gestolen. En ook al was hij de laatste jaren gekalmeerd, zijn reputatie bleef hem achtervolgen. Tot op zijn sterfbed.