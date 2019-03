Passagiersvliegtuig neergestort op weg naar Kenia: 149 passagiers en 8 bemanningsleden aan boord

Een passagiersvliegtuig van luchtvaartmaatschappij Ethiopian Airlines is zondagochtend neergestort in de buurt van de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa. De Boeing 737 had 149 passagiers en 8 bemanningsleden aan boord.

Vlucht ET 302 was zondagochtend op weg van Addis Ababa naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi, toen het radiocontact zo’n zes minuten na opstijgen werd verbroken. Omstreeks 8.44 uur zou het vliegtuig dan gecrasht zijn nabij de stad Bishoftu, ongeveer 50 kilometer ten zuidoosten van de Ethiopische hoofdstad. Dat bevestigde een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij.

Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend, en ook over het aantal dodelijke slachtoffers is er voorlopig geen duidelijkheid. De reddingswerken zijn aan de gang, klinkt het. De Ethiopische eerste minister Abiy Ahmed liet op sociale media alvast “zijn diepste medeleven met de families die geliefden verloren” noteren.