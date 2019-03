Wevelgem -

55 jaar stond ze achter de toog. 55 jaar. Van haar twintigste tot haar 75ste. Maar nu is het genoeg geweest voor Jenny Rousseau van café Stadium in Gullegem. Als u er nog langs wil gaan, is het nu of nooit. Want volgende week stopt ze ermee, op haar 75ste verjaardag.