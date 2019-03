Met deze woorden troostte Romelu Lukaku pineut van PSG na CL-stunt: “Hier zal je veel uit leren”

Veel lof voor Romelu Lukaku na de stuntzege van Manchester United op het veld van PSG in de zestiende finales van de Champions League. De spits hielp de Mancunians met twee goals aan de onwaarschijnlijke kwalificatie voor de kwartfinale, maar op sociale media sprak iedereen vooral over een knappe actie na het laatste fluitsignaal. In plaats van een uitzinnige vreugde-uitbarsting ging Big Rom naar de ontroostbare PSG-verdediger Presnel Kimpembe om hem met enkele woorden een hart onder de riem te steken.