Nieuwe buitenspelregel al meteen onder vuur: moest doelpunt van Sterling afgekeurd worden?

Raheem Sterling was gisterenavond de grote man bij Manchester City. Met een hattrick trapte de Engelsman op eigen houtje de Citizens voorbij Watford. Al zorgde zijn eerste goal voor heel wat discussie. Sterling staat overduidelijk buitenspel, maar dankzij een bedenkelijke tussenkomst van de verdediger en een gloednieuwe buitenspelregel ging het lichtblauwe feestje toch door.

LEES OOK. Manchester City legt druk bij Liverpool na zege tegen Watford, Raheem Sterling scoort hattrick

Het was met een gelukje dat Sterling zijn eerste van drie goals scoorde. Watford-verdediger probeerde de bal weg te werken, maar trapte daarbij op de kleine Engelsman waarna het leer in doel caprioleerde. En nog een gelukje voor Manchester City: de scheidsrechters pasten de nieuwe buitenspelregel strikt toe.

Op de herhaling is te zien dat Sterling bij de borstcontrole van Aguëro duidelijk buitenspel staat, maar toch kwam de 1-0 op het scorebord. Dankzij een nagelnieuwe buitenspelregel: door de bewuste poging van Janmaat om de bal weg te werken heft die het buitenspel van Sterling op en mocht het doelpunt doorgaan.

Niet eerlijk, vond analist Eddy Snelders in de wedstrijdanalyse achteraf bij Play Sports. “Door zijn buitenspelpositie in de eerste fase haalt Sterling voordeel. Anders had Janmaat die bal voor Sterling kunnen wegtrappen. Maar omdat hij offside staat, profiteert Sterling van de situatie.”