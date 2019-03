Stormweer strooit roet in het eten: in het hele land worden carnavalsstoeten afgelast

Het verwachte stormweer met rukwinden tot 120 km/u strooit roet in het eten van carnavalisten in het hele land: uit voorzorg worden vandaag stoeten van de kust tot Limburg afgelast.

LEES OOK. KMI kondigt code oranje af: rukwinden tot 120 km/u voorspeld, parken blijven gesloten

West-Vlaanderen

In West-Vlaanderen worden alvast de carnavalsstoeten in Oostende en Torhout afgelast. De stoet in Oostende kan “door het stormweer aan zee niet doorgaan”, klinkt het. “Het KMI voorspelt opkomende rukwinden tot 110 km per uur in de namiddag, waardoor de veiligheid van de bezoekers en de deelnemers niet gegarandeerd kan worden”. Er is wel goed nieuws voor de Oostendenaar die niet zonder carnaval kan: de Kloeffeworp vindt wel plaats, maar wordt verplaatst naar de tent op de Groentemarkt.

De carnavalsstoet te @StadaanZee wordt afgelast om veiligheidsredenen wegens het stormweer #oostende — Bart Tommelein (@Barttommelein) 10 maart 2019

Ook in Torhout wordt de carnavalsstoet afgelast. “Rekening houdend met het feit dat het stormweer nog erger zal worden bij de aanvang van de stoet, worden de veiligheidsrisico’s te groot voor zowel deelnemers als bezoekers”, klinkt het daar.

Limburg

Ook in Limburg werd een hele reeks carnavalsstoeten afgelast. Zo laat politie Maasland weten dat de stoet van de Kezelzekskes in Rotem (Dilsen-Stokkem) niet kan plaatsvinden, en ook in Borgloon en Kessenich wordt er niet uitgegaan. In Overpelt wordt de knoop om 12 uur pas doorgehakt.

Ook de optocht van de Orde der Asserbakken in As is afgelast. “Na advies van de brandweer en de weerstations heeft de burgemeester met de organisatie beslist om de carnavalstoet niet te laten doorgaan. De veiligheid van de deelnemers en de bezoekers kan niet gegarandeerd worden,” zo klinkt het in een mededeling.

En kort voor 11 uur werd ook door de veiligheidscel beslist dat de optocht in Bilzen niet kan plaatsvinden. “Iedereen is uiteraard welkom in het centrum waar het carnavalsfeest gevierd wordt in de tent op de Markt en in de vele cafés,” aldus de stad.

Antwerpen

Ook de carnavalsstoet in het Antwerpse Herenthout gaat voor het eerst in 50 jaar niet door. De beslissing kwam er op vraag van de brandweer van Herentals.

Ook de gemeente Boom laat weten dat de carnavalsstoet wordt afgelast. “We willen 200 procent veiligheid inbouwen. De carnavalswagens zijn meestal groot en nemen dan ook veel meer wind dan pakweg een personenwagen. Uiteraard betreuren ook wij deze beslissing, maar ‘safety first’”, zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA).

Oost-Vlaanderen

In Oost-Vlaanderen werd voorlopig enkel in Assenede de carnavalsstoet afgelast.

In Ninove werd het parcours van de stoet wel gewijzigd en ingekort.

Door de slechte weersomstandigheden besliste de veiligheidscel om het parcours van de carnavalsstoet te wijzigen en in te korten naar

Nieuwe Weg – Nederwijk – E. De Molstr – Moeder Tiburcestr – Astridlaan – Stationsstr – Biezenstr – Lavendelstr – Kaardeloodstr – Centrumlaan (1/2) — stad Ninove (@stadNinove) 10 maart 2019

Andere genomen maatregelen: mechanismen mogen NIET in werking en moeten op de laagste stand blijven. GEEN carnavalisten op de praalwagen. De reclamestoet volgt wel het normale parcours, maar eindigt in de Kaardeloodstraat. (2/2) — stad Ninove (@stadNinove) 10 maart 2019

Ook in Dendermonde werden maatregelen genomen. Het parcours wordt er ingekort: zo wordt er niet gepasseerd aan de Dender, en de politie vraagt aan de carnavalisten om de passages op de bruggen snel te doen. De brandweer zal ook extra controle uitvoeren van alle wagens. Groepen die niet uit Dendermonde zijn, wordt dan weer afgeraden om naar de stad te komen.

Op het provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas gaan de voorstellingen van Circus Barones niet door.