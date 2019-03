Bus ontploft in Stockholm: “Ik dacht dat het een terroristische aanslag was”

In Stockholm is een bus ontploft in het centrum van de stad. De chauffeur werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar verdere slachtoffers lijken er niet gevallen te zijn. De bus zou te groot zijn geweest voor de tunnel, waardoor bij het inrijden de gasbus op het dak doorboord werd. Daarop is de bus ontploft.

Om iets voor half twaalf zondagmiddag kreeg de brandweer van Stockholm plots een alarmerende oproep: een explosie in het midden van de stad, aan de Klaratunnel. Bij de explosie raakte de chauffeur gewond, maar de bus vervoerde geen passagiers op dat moment.

Buurtbewoner Björn Wallentin vertelt aan Aftonbladet dat hij eerst dacht dat het om een terroristische aanslag ging, al bleek dat al snel niet het geval. De krant schrijft wel dat zelfs tijdens hun gesprek met de man nog kleine knallen te horen waren.

Volgens de woordvoerder van de politie in Stockholm ging het over een gasbus die tegen de hoogtewaarschuwingsbordjes van de tunnel gereden is. Daarop is de gastank op het dak ontploft, wat tot de spectaculaire brand van de bus geleid heeft.