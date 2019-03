Musical ‘40-45’ nipt voor start afgelast door stormweer

Het stormweer heeft niet alleen de carnavalsstoeten overal ten lande gesaboteerd, ook de musical ‘40-45’ van Studio 100 werd vanmiddag om veiligheidsredenen afgelast. James Cooke lichtte het publiek in van die beslissing.

Geen ‘40-45’ voor wie vanmiddag naar het pop-up theater van Studio 100 in Puurs was getrokken. De musical kon door het stormweer niet doorgaan. Dat besloten Studio 100 en de plaatselijke brandweer na een overleg. Het theater is uiteraard maar een tijdelijke constructie en er kon niet gegarandeerd worden dat de voorstelling geen schade zou ondervinden van de hevige rukwinden op dit moment. Studio 100 benadrukt wel dat het om een puur preventieve maatregel gaat.

“Jullie beseften waarschijnlijk al dat de start wat was uitgesteld. Wij stonden met de acteurs en crew ook klaar om te starten. Wij moesten echter nog wachten op de goedkeuring van de brandweer en veiligheidsbeambte, maar die kregen we niet”, zo vertelde James Cooke het publiek. “Daarom kunnen wij helaas niet anders omwille van de rukwinden de uitvoering van vandaag niet te laten doorgaan.”

Het publiek werd naar huis gestuurd met een gratis drankje. De aanwezigen krijgen vanavond of morgen ook een e-mail van Studio 100 waarmee ze hun ticket kosteloos kunnen omboeken naar een andere dag.

De voorstelling die later vandaag nog gepland staat, gaat vooralsnog wel door. Ook daarvoor wordt nog met de brandweer overlegd.