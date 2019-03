Britse minister van Buitenlandse Zaken: “Brexit kan worden teruggedraaid”

Het is mogelijk dat de keuze van de Britten om uit de EU te stappen wordt teruggedraaid, als Britse parlementsleden de Brexit-deal van premier Theresa May wegstemmen. Daarvoor waarschuwt de Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt. Hij reageerde zondag tegen de BBC op geluiden over een zware nederlaag die May mogelijk staat te wachten.

De Britten vertrekken over krap drie weken uit de EU. May worstelt momenteel met de last-minutewijzigingen die ze wil aanbrengen in het EU-Brexitverdrag, om daarmee voldoende steun te verkrijgen. Dinsdag is het aan de parlementsleden om een deal al dan niet goed te keuren.

Wordt het Brexitverdrag weggestemd, dan zal May mogelijk om uitstel van de Brexit vragen, wat volgens sommige parlementsleden mogelijk tot afstel kan leiden. Ook is een chaotisch vertrek van de Britten uit de EU, dus zonder overeenkomst, een mogelijkheid.

Volgens Hunt hebben de Britten nu de kans om op korte termijn de EU te verlaten. Die mogelijkheid moet volgens hem worden aangegrepen, omdat de tegenstanders van de Brexit anders de , “wind in de zeilen krijgen”.