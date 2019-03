Opschudding in Engelse tweede klasse: toeschouwer rent veld op en deelt slag uit aan Aston Villa-aanvoerder

Onwaarschijnlijke beelden uit de Engelse tweede klasse. Tijdens de wedstrijd tegen Birmingham rende een thuisfan het veld plots het veld op en deelde een slag uit aan Aston Villa-aanvoerder Jack Grealish. Toen hij van het veld werd weggedragen kreeg hij applaus van de eigen achterban. Hij werd nadien gearresteerd door de politie.

In St. Andrews, het stadion van Birmingham, rende in de tiende minuut een man met een pet het veld op. Hij liep naar Grealish, die met de rug naar de aanvaller stond, en gaf de middenvelder een mep in het gezicht. Toen de man door de stewards werd weggeleid, trakteerde hij volgens de BBC de supporters op kushandjes. De aanvoerder van Aston Villa werd nadien rechtop geholpen door spelers van beide teams en kon de wedstrijd voortzetten. De agressor is door de politie gearresteerd.

🚨Brutal agresión de un HOOLIGAN del Birmingham a un jugador del Aston Villa (Jack Grealish) #Radioestadio pic.twitter.com/w5KYO3cGY9 — Radioestadio (@Radioestadio) March 10, 2019

Foto: Action Images via Reuters