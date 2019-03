Pineut van Beerschot Wilrijk houdt hersenschudding over aan finalematch tegen KV Mechelen: “Herinner me nog amper iets”

Het werd zaterdag niet het avondje van Beerschot Wilrijk-speler Jan Van den Bergh. Hij incasseerde niet enkel twee keer geel met de uitsluiting tot gevolg. Na afloop werd hij bovendien nog afgevoerd naar het ziekenhuis om een scan van zijn hoofd te laten maken. Diagnose: lichte hersenschudding.

“Tijdens de eerste helft botste ik hoofd tegen hoofd op een tegenstander”, wist Jan te melden. “Tijdens de rust waren er al twijfels of ik verder kon, maar uiteindelijk beslisten we dat ik toch aan de tweede helft zou beginnen. Ik heb nu veel last van hoofdpijn. Over mijn twee gele kaarten kan ik niets vertellen. Ik herinner me amper iets van wat er gebeurde. Vraag het anders even aan de dokter.” Die kwam tot de conclusie dat Van den Bergh moet rusten met een lichte hersenschudding.

Foto: GMAX AGENCY