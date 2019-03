Roeselare - Het stormweer heeft zondagmiddag lelijk huisgehouden in Roeselare. Het dak van een nieuwbouwwoning raakte zwaar beschadigd.

Een vrijstaande nieuwbouwwoning in de Meensesteenweg is zwaar toegetakeld door het stormweer. Even na het middaguur kwamen de roofing en isolatie los van het huis.

Op dat moment waren de bewoners niet thuis. Er vielen geen gewonden.