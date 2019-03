Hulpdiensten kunnen hoge aantal oproepen door stormweer niet meer aan: “Er zijn handen te kort”

De noodcentrales in ons land krijgen het grote aantal oproepen voor stormschade niet meer verwerkt. In de noodcentrale van Vlaams-Brabant zouden er meer dan driehonderd ‘mensen in nood’ in de wachtrij staan.

LEES OOK. LIVE. Stormweer raast over het land: dodelijk slachtoffer in Mol, station Brugge en Antwerpse zoo ontruimd, treinverkeer stilgelegd

(Lees verder onder de video)

Een man uit Winksele meldde dat zijn dak aan het loskomen is. “Maar ik sta la een half uur in wacht”, klinkt het boos op zijn Facebookpagina. De noodcentrale van Vlaams-Brabant is een beetje berucht vanwege chronische onderbezetting van veertig procent tekort. Vorige maand diende politievakbond ACV daar nog een stakingsaanzegging voor in.

Vandaag zouden er acht mensen in de Vlaams-Brabantse noodcentrale werkzaam zijn. “Er zijn handen te kort om alle oproepen te beantwoorden. Maar ook de politie- en brandweerploegen in het veld krijgen het allemaal niet bijgebeend”, zegt een welingelichte bron.

Op dit moment staan er nog 300-tal meldingen open. Al onze ploegen zijn op de baan en proberen iedereen zo snel mogelijk te helpen. Ook het vrijmaken van de weg voor @delijn is momenteel een prioriteit. Zelf stormschade melden? Gebruik ons e-formulier: https://t.co/7IDMcgQcBK pic.twitter.com/EjrbN8ZaMB — Brandweer Zone Antwerpen (@BZAntwerpen) 10 maart 2019