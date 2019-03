Je moet het maar doen: militairen van morgen lopen 154 uur voor goed doel

Brussel - De laatstejaars van de Koninklijke Militaire School hebben dit weekend het startschot gegeven van hun 154-urenloop. Met de actie steunen ze de Stichting Pelicano, die Belgische kinderen in armoede op financieel vlak helpt.

Ieder jaar organiseren de laatstejaars van de Koninklijke Militaire School verschillende evenementen - een barbecue, een kerstmarkt, een fuif - om geld in te zamelen voor een goed doel. De 154-urenloop - die in de nacht van vrijdag op zaterdag om 1.54 uur van start ging - is het hoogtepunt van het liefdadigheidsproject van de studenten.

De 154ste promotie gaat zo 154 uur, of 6 dagen en 10 uur, door Brussel lopen. De officieren in spe zijn in verschillende groepen verdeeld, waarbij elke groep ervoor zorgt dat steeds twee personen lopen en dit voor de volledige periode - zowel dag als nacht.

Sponsors

“In totaal doen er zo'n 54 studenten mee met de loop. Elk van hen loopt minimum twee uur per dag, de grootste sportievelingen mogen tot vier uur per dag lopen”, vertelt organisator Bram Van Biesen. “Om geld in te zamelen hebben we verschillende firma's aangesproken. Zij prijken op onze shirts. Daarnaast hebben we vrienden en familie gevraagd om ons te sponsoren per kilometer en is er een tombola waarmee deelnemers een parachutesprong kunnen winnen.”

De Koninklijke Militaire School ligt vlakbij het Jubelpark, maar de studenten passeren tijdens hun loopevenement ook het Atomium en de Grote Markt.

Door Brussel

“We maken dus reclame over heel Brussel”, vertelt medeorganisator Sam Broeckx. “De eerste nacht zijn we in het centrum van Brussel gaan lopen omdat het daar beter verlicht is, en ook vooral omdat er daar nog wat sfeer was. Heel wat mensen die nog op stap waren, hebben ons die nacht aangemoedigd. Dat was wel een plezante ervaring. Ook hebben we een auto ter beschikking, zodat we sommige lopers op een locatie kunnen droppen. Zo kunnen we meer afwisselen in het parcours.”

De uitdaging loopt af op vrijdag 15 maart om 11.54 uur. Daarna wordt de opbrengst bekendgemaakt. Vorig jaar bracht de actie 15.300 euro op. “We hopen dit jaar dat bedrag te evenaren en misschien zelfs te verdubbelen”, klinkt het nog.