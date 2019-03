De nieuwe Mbark Boussoufa? Piepjong Ajax-talent houdt de bal meer dan 3.000 keer hoog, maar moet dan stoppen

U herinnert zich wellicht nog de videobeelden van een 13-jarige Mbark Boussoufa, ooit de grote spelmaker van AA Gent en Anderlecht, die in 1997 het toenmalige record hooghouden bij Ajax verbeterde. Maar waar Boussoufa die dag 900 keer de bal omhoog tikte, deed Ajax-mascotte Sinclair het zondag nog heel wat beter. Het jonge kereltje hield de bal maar liefst 3.143 keer hoog alvorens hij moest stoppen… omdat de aftrap van de wedstrijd tegen Fortuna Sittard te dichtbij kwam. Dat er voor Sinclair misschien een toekomst in het voetbal is weggelegd, is zeker geen utopie.