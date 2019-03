Trump voorziet in begroting stevige kostenpost voor zijn grensmuur: maar liefst 8,6 miljard dollar

De Amerikaanse president Donald Trump voorziet voor de begroting van 2020 8,6 miljard dollar om de muur op de grens met Mexico te financieren. Dat heeft zijn economisch adviseur Larry Kudlow zondag gezegd. De begrotingsplannen voor het fiscale jaar 2020 worden maandag bekendgemaakt. Volgens de Washington Post wil Trump 5 miljard van het budget voor het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en 3 miljard voor het Pentagon afleiden naar zijn muurplannen.

Trump zal over deze budgettering moeten onderhandelen met het Congres. Kudlow gaf aan Fox News al toe dat hij daar tegenkanting verwacht van de parlementsleden. “Trump gaat zijn muur houden”, zei Trump. “Hij gaat de veiligheid aan de grens bewaken. Ik denk dat dat essentieel is. Er is daar een crisis aan de gang.”

Toen Trump midden februari de noodtoestand afkondigde, voorzag hij nog 6,5 miljard voor de muur.

De vorige keer dat Trump het parlement vroeg om geld vrij te maken voor zijn grensmuur, leidde dat tot de langste shutdown ooit in de Amerikaanse geschiedenis.