OVERZICHT. Anderlecht zeker van Play-off 1, ook AA Gent in een zetel - Racing Genk en Club Brugge winnen allebei

Ontlading bij Anderlecht: dankzij een 2-0 zege tegen KV Kortrijk en het gelijkspel van STVV is het zeker van een plek in Play-off 1. Ook AA Gent deed een goede zaak en heeft aan een gelijkspel volgende week genoeg. Nummers één en twee Genk en Club Brugge wonnen ook, de Limburgers houden hun voorsprong van zes punten.

De voetbalfan die had gehoopt op negentig minuten plotwendingen kwam vandaag aan zijn trekken in de Jupiler Pro League: Sint-Truiden, Anderlecht en AA Gent streden er allemaal voor een plekje in Play-off 1.

Voor het meest bizarre feit van de avond moesten we naar Genk. Daar scoorde Samatta overduidelijk tegen Lokeren, alleen zagen ref en lijnrechter dat niet. De VAR zag het wel, maar...kon niet communiceren met de scheidsrechter (klik hier voor meer). Geen goal dus, tot verbijstering van heel het stadion, maar dat zag hoe de competitieleider de zaak nog rechtzette via Maehle.

Club wint simpel

Zo houdt blijft Genk zes punten voor op nummer twee Club Brugge, dat met sprekend gemak won bij Eupen: het werd 0-4, met goals van Vanaken (2x), Diatta en Vormer.

Voor Sint-Truiden lag de zaak simpel: het won maar best, want op de laatste speeldag ontvangt het concurrent AA Gent. De Kanaries moesten wel naar Moeskroen, nog ongeslagen in 2019. En hoewel de mannen van Brys op 0-1 kwamen, werd het nog 1-1. Pech voor Sint-Truiden, want vooral Kamada kreeg nog enkele uitgelezen kansen op de winnende treffer en de thuisploeg kreeg liefst twee rode kaarten.

STVV speelde gelijk bij Moeskroen Foto: Photo News

Gejuich in Anderlecht en Gent

Die uitslag uit Henegouwen werd bij AA Gent en Anderlecht op gejuich onthaald: de Buffalo’s wonnen immers van KV Oostende (2-1) en nestelden zich daardoor net voor Sint-Truiden -dat erg nipt, want beide ploegen tellen evenveel punten, maar AA Gent won twee matchen meer dan de Limburgers. Dat wordt spannend volgende week op Stayen: de thuisploeg moét dan winnen om bij de eerste zes te eindigen, Gent heeft aan een gelijkspel genoeg. Bij gelijk aantal punten wordt er immers gekeken naar gewonnen aantal matchen, en daarin scoren de Oost-Vlamingen beter.

Ook in het Astridpark werd gefeest: niet om een zoveelste titel, wel om de zege van Anderlecht tegen KV Kortrijk. Kums scoorde 2x, het werd 2-0. Die zege zorgde ervoor dat paars-wit meteen zeker is van Play-off 1. Omdat Gent en STVV volgende week tegen elkaar spelen kan slechts één van beide ploegen over de recordkampioen springen.

Foto: Photo News

Standard wipt over Antwerp

Standard won met 1-2 bij Cercle Brugge en wipt zo over Antwerp, dat met dezelfde cijfers verloor van Charleroi. De Great Old zakt zo naar de vierde plaats, maar was al voor de match zeker van Play-off 1.

Tot slot was er nog Waasland-Beveren-Zulte Waregem. Die wedstrijd eindigde op een 1-1 gelijkspel. Beide ploegen waren al gered en kwamen al lang niet meer in aanmerking voor iets meer.

Klik hier voor het klassement