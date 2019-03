Politie schiet gewapende man dood in Kruishoutem

Deinze / Oudenaarde - De politie heeft zondagavond een gewapende man doodgeschoten in het centrum van Kruishoutem. De man zwaaide met twee messen op straat en stak een buur in de nek. Het slachtoffer raakte lichtgewond.

Het incident vond plaats in de Winston Churchilstraat, de verbindingsweg tussen het centrum van Kruishoutem en de E17. Een man zwaaide daar met twee messen op straat. Een buurman die passeerde probeerde hem te kalmeren, maar dat lukte niet. De gewapende man stak zijn buur vervolgens in de nek.

Het slachtoffer wist een nabijgelegen café te bereiken, waar de hulpdiensten werden gebeld. Ook toegesnelde agenten kregen de messentrekker niet tot bedaren. Daarop schoten ze de man neer. In totaal werden er vier schoten gelost.

Doodgeschoten

Een MUG-team kwam ter plaatse om de man te reanimeren, maar de hulp mocht niet baten. Hij overleed ter plekke.

De buurman die werd neergestoken, werd bij de spoed behandeld. Hij raakte lichtgewond en heeft vijf hechtingen in de nek.

“Er is een onderzoek opgestart en het parket komt ter plaatse”, zegt persmagistraat An Schoonjans van het parket Oost-Vlaanderen. “Er werd een wapendeskundige en een wetsgeneesheer aangesteld en het labo en afstappingsteam zijn ter plaatse. De precieze omstandigheden van de feiten worden nog onderzocht.”

Zoals de procedure voorziet, worden twee onderzoeken gevoerd: één naar de feiten waarvoor de politie moest tussenkomen, en één naar het schietincident zelf. Dat laatste onderzoek moet duidelijk maken of er sprake was van wettige zelfverdediging door de agent of agenten in kwestie. Er zou vier keer gevuurd zijn, maar het onderzoek van de wapendeskundige moet dat nog bevestigen.