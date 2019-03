Arsenal smeert Manchester United eerste competitienederlaag onder Ole Gunnar Solskjaer aan

Arsenal heeft zondag de topper van de dertigste speeldag in de Premier League tegen Manchester United gewonnen met 2-0. Voor The Red Devils, met Romelu Lukaku tussen de lijnen, is het de eerste competitienederlaag onder coach Ole Gunnar Solskjaer.

De Gunners openden furieus voor eigen publiek. Aubameyang vuurde na minder dan tien minuten een eerste waarschuwingsschot af, net boven de lat. Het antwoord van United kwam er een minuut later via Lukaku, maar zijn poging strandde van dichtbij tegen het doelkader. Granit Xhaka (11.) toonde de Belgische spits hoe het wel moet. Met een pegel van op 25 meter zette hij doelman De Gea op het verkeerde been: 1-0.

Het geluk was niet aan de zijde van ManU, want ook Fred trof het doelkader. Ook Lukaku was op slag van rust nog dicht bij de gelijkmaker. De Rode Duivel omspeelde doelman Leno, maar die gooide zich net op tijd in de lijn van het leer om Lukaku het scoren te beletten. Na de pauze deed Pierre-Emerick Aubameyang (68.) de boeken toe vanaf de strafschopstip.

Manchester United raakt door het verlies de vierde plaats kwijt aan de Londenaren. Arsenal heeft na dertig speelronden 60 punten en Manchester United 58. Solskjaer volgde in december de ontslagen José Mourinho op. Van de vorige twaalf competitieduels onder zijn leiding won Manchester United er tien en eindigden twee wedstrijden onbeslist.