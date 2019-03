Hun tuin grenst al jarenlang aan de spoorlijn tussen Wevelgem en Kortrijk. Te dicht om veilig te zijn, vindt Infrabel. Dat eist nu dat de bewoners een deel van hun omheining of bijbouw afbreken. Maar die zijn daar helemaal niet voor te vinden.

Een afdak voor de afval- en compostbak, een schommel in de grond gebetonneerd, een omheining om het ongedierte tegen te houden... Heel wat bewoners uit de Kapellestraat in Wevelgem klusten in hun tuin ...