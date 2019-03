Club Brugge-coach Ivan Leko na misbaar Wesley: “Normaal dat hij zo reageert”

Veel goals, drie punten, goed voetbal en een stijgende vormcurve. Alleen maar goed nieuws bij Club Brugge, al was er misschien één klein minpuntje. Wesley kon bij zijn wissel immers moeilijk verbergen dat hij liever nog wat langer op zoek was gebleven naar een doelpuntje. De Braziliaan slofte naar de bank en had pas na wat misbaar een slap handje over voor trainer Ivan Leko. “Zo’n reactie is normaal”, aldus de Kroaat. “Iedereen wil spelen, scoren en assists geven, maar voor mij draait het om het team. Club Brugge is niet Wesley, Dennis, Diatta of Danjuma, maar wel de hele ploeg. Als ik zie hoe Rezaei en Vossen trainen, dan verdienden zij vandaag (gisteren, nvdr.) speelminuten. Dat is even belangrijk als Wesley.”