De onbezongen held die Manchester City op kop houdt: Raheem Sterling, risee van de natie

Met Kevin De Bruyne al een heel seizoen op de sukkel is Pep Guardiola genoodzaakt op andere wapens te rekenen om Liverpool af te troeven in de strijd om de Premier League. Een van zijn belangrijkste: Raheem Sterling (24), de straatvoetballer die zich voornam nooit een wapen te hand te nemen na de moord op zijn vader en de meest gecontesteerde Engelse international van de laatste jaren is.