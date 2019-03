Opnieuw zware vechtpartijen in uitgaansbuurt: “Het bloed spoot in het rond”

Ieper -

Een bloedspoor op de Vis- en Kiekenmarkt is de stille getuige van opnieuw een incidentrijke nacht in de Ieperse uitgaansbuurt. Afgelopen weekend werd een glas kapotgeslagen in iemands gezicht en een feestganger verbrijzelde een ruit met zijn hand. “Hoog tijd voor overleg. Onze jeugd moet veilig kunnen uitgaan.”