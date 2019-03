Heel het voetbalstadion verbroederde om terminale Dries (17) te steunen: “Dit heeft hem weer moed gegeven”

Hij zat niet in het stadion toen het applaus in alle ­hevigheid losbarstte en de supporters een spandoek ontrolden. Maar de 17-jarige Beerschot-fan Dries Meirsman heeft het zeker wel gezien. De jongen uit Niel heeft een niet te genezen hersentumor. En dat is de fans en spelers van Beerschot Wilrijk niet ontgaan. “We zen trots op Dries”, stond in dikke zwarte letters op de ontrolde spandoeken.