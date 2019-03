Hoe komt het dat er zóveel bomen sneuvelden door de storm?

Wie zich zondag op de weg waagde of zelfs maar een blik in de tuin wierp, zag de geknapte bomen en afgebroken takken liggen. Dat er bij windkracht 9 bomen sneuvelen, verbaast niet. Maar zoveel? Dat doet ook Hendrik Moeremans, de woordvoerder van Natuurpunt, vermoeden dat er meer aan de hand is.