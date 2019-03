Brussel -

Een Belg die met zijn vrouw en kinderen in Congo woont, is zondag in Kinshasa omgekomen door verdrinking. Zijn vrouw meldt het nieuws via de sociale media: het gezin was aan het varen in de Nautic Club in de Congolese hoofdstad. De man zou daarbij hun dochter hulp willen verlenen, maar werd meegesleurd door het water en verdronk.