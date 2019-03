Zandhoven / Vosselaar -

De 29-jarige burgemeester Gilles Bultinck (CD&V) uit Vosselaar heeft afgelopen week in Viersel (Zandhoven) een man gered die in het Albertkanaal was terechtgekomen. “Ik heb gedaan wat iedereen zou gedaan hebben”, zegt Bultinck.