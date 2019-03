Vraag neemt toe, maar Vlamingen leren steeds minder vaak een vreemde taal: “Meertaligheid was onze troef, dat is niet meer zo”

Het aantal Vlamingen dat een vreemde taal studeert in het volwassenenonderwijs, is in vrije val. Vooral Frans noteert een forse daling, met 22 procent minder cursisten in vijf jaar tijd. Werkgeversorganisatie VOKA maakt zich zorgen. “Talenkennis is nodig om de vele vacatures in te vullen.”

Van Arabisch tot Zweeds, de centra voor volwassenenonderwijs (CVO) bieden traditioneel een groot aantal taallessen aan. Maar we schrijven ons steeds minder in voor zo’n cursus. Tussen 2013 en 2017 daalde het aantal inschrijvingen voor een vreemde taal van 154.709 naar 134.890. Vooral talen als Frans, ­Engels en Duits delen in de klappen (zie grafiek), zo blijkt uit cijfers die N-VA-parlementslid Vera Celis opvroeg bij onderwijs­minister Hilde Crevits (CD&V).

Voor Engels speelt mogelijk dat we de taal beter beheersen, omdat we er de laatste decennia steeds meer mee te maken krijgen. Zo zouden we minder de noodzaak voelen om een cursus te volgen. Maar voor Frans en Duits geldt dat niet. Volgens ­Stephan Devreese, algemeen directeur van CVO Kisp in Gent, heeft de evolutie dan ook weinig te maken met een betere talenkennis. “Het aantal mensen dat een inspanning wil doen om een taal te leren, neemt af. We voelen die noodzaak blijkbaar minder, terwijl er wel veel vraag is naar talen op de arbeidsmarkt.”

Cijfers van de VDAB tonen aan dat in bijna de helft van de vacatures de kennis van een of meerdere talen wordt gevraagd. In de meeste gevallen vraagt de werkgever Frans (23 procent), gevolgd door Engels (19 procent).

Werkgeversorganisatie VOKA maakt zich dan ook zorgen over de cijfers. “De krapte op de arbeidsmarkt is een van de belangrijkste uitdagingen voor de volgende legislatuur”, zegt de woordvoerster. “Ons onderwijs moet meer inzetten op talenkennis, om de vele vacatures in te vullen. In het verleden was onze meertaligheid een troef, maar dat is helaas vandaag niet meer zo.”

Het is moeilijk om een verklaring te geven voor de dalende trend, maar volgens Devreese vraagt het wel wat van een mens om een taal te studeren. “Mogelijk heeft het te maken met onze steeds drukkere agenda’s.”

Opvallend: talen als Spaans en Italiaans blijven het wel goed doen. “Talen die mensen niet leren in het kader van een job, hebben altijd de interesse gewekt van veel mensen.”