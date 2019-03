Dagje brossen voor klimaat? Deze school voert liever de hele week actie en dat zonder één les te missen

Omdat het stilaan onhoudbaar wordt om elke donderdag te spijbelen voor het klimaat, gooien de leerlingen van het Sint-Pietersinstituut het over een andere boeg. Vanaf maandag voeren ze op tal van andere manieren actie om de ecologische afdruk van hun school te verkleinen. Zonder één les te missen.

Tot nu toe was de directie van het Sint-Pietersinstituut in de Meersstraat mild voor klimaatspijbelaars, maar vanaf deze week krijgen ze een echte sanctie. “En die is behoorlijk streng”, zegt ...