Red Bull Salzburg evenaart record in Oostenrijk: 39 thuiswedstrijden ongeslagen

Red Bull Salzburg kwam zondag op de 21e speeldag in eigen huis niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen Sturm Graz, maar evenaarde daarmee wel een stevig record in de Oostenrijkse Bundesliga. De club is immers al 39 thuiswedstrijden in de competitie ongeslagen en deed zo even goed dan SSW Innsbruck, 35 jaar geleden.

Innsbruck bleef tussen 13 maart 1982 en 14 september 1984 39 Bundesliga-thuiswedstrijden zonder nederlaag. RB Salzburg leed zijn laatste competitienederlaag voor eigen publiek op 27 november 2016, toen Admira Wacker met 0-1 kwam winnen.

Op verplaatsing liet Salzburg enkele weken geleden wel een eerste seizoensnederlaag optekenen. In de hoofdstad bleek Rapid Wien immers met 2-0 te sterk. Ondanks de recente vier op negen blijven ze wel autoritair leider in de Oostenrijkse competitie, met een voorsprong van negen punten op eerste achtervolger LASK.

In de Europa League kenden ze in de zestiende finales geen genade met Club Brugge, maar de achtste finales lijken dit jaar wel het eindstation te worden. De heenwedstrijd werd donderdag immers met 3-0 verloren in Napoli, de terugwedstrijd staat over vier dagen op het programma.