Deze negen broers werkten allemaal in de mijn, in de voetsporen van hun pa

Negen van de achttien kinderen van voormalig mijnwerker Arthur Selis zijn zondag samengekomen in het Mijndepot van de voormalige mijn van Waterschei. De negen broers werkten stuk voor stuk in de mijn, en dat is erg uitzonderlijk. “Er viel qua werk toen niet veel te kiezen in Genk: het was of de Ford, of de mijn”, zegt Louis (76), de oudste van de broers.