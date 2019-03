Koppel vindt videocassette die R. Kelly mogelijk verder in de problemen brengt

Er is een nieuwe video opgedoken waarin R&B-zanger R. Kelly te zien zou zijn terwijl hij minderjarige meisjes misbruikt. Dat heeft advocate Gloria Allred zondag tijdens een persconferentie in New York gezegd. De zanger werd in februari in Chicago beschuldigd van seksueel misbruik van vier vrouwen, onder wie drie minderjarige meisjes.

Het was een echtpaar, Gary en Sallie Dennis, dat de nieuwe beelden heeft gevonden. Gary Dennis, vader van twee dochters, verklaarde aan de journalisten dat hij de video tegenkwam bij het opruimen van oude videocassettes. Een van die tapes bevatte volgens het etiket sportbeelden en beelden van wat Dennis dacht dat een concert van R. Kelly was. Tijdens het bekijken van de video ontdekte de vader naar eigen zeggen echter tot zijn grote ontsteltenis dat het niet om een concertopname ging maar om beelden van de artiest die “Afro-Amerikaanse minderjarigen misbruikte”.

Gary Dennis spreekt de pers toe, naast zijn vrouw Sallie (rechts) en advocate Gloria Allred (links). Foto: AFP

De advocate van het koppel benadrukte dat Dennis de muzikant nooit heeft ontmoet en er ook nooit communicatie tussen beide was. Er werd niet gezegd hoe het echtpaar in het bezit kwam van de tape. De video werd overgemaakt aan de onderzoekers en zal niet publiek worden gemaakt, aldus de advocate.

Het is al de derde tape in veertien dagen tijd die, in de nasleep van de documentaire ‘Surviving R. Kelly’, zijn weg naar de speurders vindt. Advocate Gloria Allred zei te geloven dat er “nog andere cassettes van R. Kelly in omloop” zijn en riep iedereen die mogelijk in bezit is van dergelijk materiaal op om de beelden “over te maken aan de autoriteiten”.