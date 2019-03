Na de storm: De Lijn verwacht vanochtend normaal bus- en tramverkeer

Openbaarvervoermaatschappij De Lijn verwacht dat het bus- en tramverkeer vanochtend opnieuw normaal zal verlopen.

Dat liet de maatschappij in de nacht van zondag op maandag weten. De opruim- en herstellingswerken verlopen vlot en er wordt nog de hele nacht gewerkt aan het herstellen van de stormschade aan onder andere tramsporen en bovenleidingen, zei De Lijn.

Ook de Kusttram, die zondag als gevolg van het stormweer werd stilgelegd, zal vandaag weer uitrijden, net als tramlijnen 7 en 15 in Antwerpen. Die laatste twee lijnen werden zondag ingekort als gevolg van een omgevallen boom op de bovenleiding.

Na het onstuimige weer van gisteren wordt het vandaag dan ook al wat rustiger, al blijft de wind goed voelbaar. We kunnen genieten van enkele opklaringen, maar geregeld zien we buien passeren. Soms zijn dat winterse buien – van smeltende sneeuw, korrelhagel of korrelsneeuw – en in de Ardennen is het koud genoeg voor sneeuwbuien. Hoe later op de dag, hoe droger en hoe meer zonneschijn. Het blijft fris met maxima tot 8 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind en rukwinden tot 60 km/u.

Tot 14 uur geldt aan de kust code geel wegens wind, in de Ardennen geldt tot 11 uur code geel wegens gladheid en mogelijk gevaarlijke wegen.

Vanavond blijft het tijdelijk droog met brede opklaringen. In de loop van de nacht komen meer wolken opzetten, tegen de ochtend vallen de eerste regendruppels aan zee. Ondertussen zakken de temperaturen naar 5 graden. De wind waait matig en krimpt naar het zuidzuidwesten.