Dylan de vlinderhond en Belgisch baasje winnen grootste hondenwedstrijd ter wereld

Aalst - Kathleen Roosens uit Aalst heeft met haar hond Dylan de grootste hondenwedstrijd ter wereld, Crufts, gewonnen. Dylan won de belangrijkste categorie: Best in Show.

Zowat 27.000 honden namen deel aan de 128ste editie van de Britse show, waarvan 3.611 ‘buitenlandse’ dieren. Ruim 200 verschillende rassen streden voor een plaatsje in de finale in Birmingham.

Dylan de vlinderhond. Foto: AFP

Tijdens het vierdaagse evenement werd van elk ras eerst de ‘Best in Breed’ gekozen, waarna alle winnaars in zeven categorieën werden ingedeeld waaruit dan de ‘Best in Group’ werd verkozen.

Dylan won die titel in de groep ‘Toy’ of kleine hondjes. De viervoeter is een wit-zwart-bruine ‘papillon’ of vlinderhond, zo genoemd naar de grote langharige, vleugelvormige oren.

Hij won in de finale van de zes andere ‘Best in Group’-winnaars: de uit Groot-Brittannië afkomstige honden Ierse waterspaniël Luther, boxer Dave, basset griffon vendéen Mike, samojeed Charleen uit Portugal, Schotse terriër Eva uit Rusland en shih tzu Bearly uit Thailand.

(Lees verder onder de tweet)

Over 20,000 dogs entered from all over the world, but only one could come out on top! #Crufts Best in Show 2019 goes to Dylan the Papillon....???? pic.twitter.com/3YT3K5AMfy — Crufts (@Crufts) 10 maart 2019

Jurylid Dan Ericsson had naar eigen zeggen keuze genoeg in de finale, maar “mijn ogen werden naar deze mooie hond getrokken, die alles heeft waar je naar op zoek bent in het ras, plus persoonlijkheid”.

Volgens baasje Kathleen Roosens is Dylan – bijnaam ‘Dylan the villain’ – een “gekke vlinder”. “Als alle honden naar buiten gaan, is hij degene die van top tot teen bedekt in modder terug binnenkomt.” Roosens baat in Aalst Starmaker, een beautysalon, academie en winkel voor honden, uit.

De hond en het baasje kregen een replica van de zilveren trofee, 100 pond (zo’n 115 euro) en een zak hondenvoeding.

Bijna 170.000 toeschouwers kwamen naar de show kijken, terwijl vele anderen – inclusief honden – het evenement op tv volgden.