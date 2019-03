Vlamingen hebben het moeilijker om te sparen

Voor een op de drie Vlaamse huishoudens was het in 2018 zeer moeilijk tot onmogelijk om te sparen. Dat blijkt uit een grootschalige bevraging van consumentenorganisatie Test-Aankoop waarover De Morgen maandag bericht.

Zowat 39 procent van de Belgische huishoudens geeft aan dat het in 2018 “zeer moeilijk” tot “onmogelijk” was om te sparen, voor de Vlaamse gaat het om 33 procent. Tel daar de huishoudens bij die aangeven dat het “eerder moeilijk” was en de teller komt op respectievelijk 68 procent en 62 procent. De Belg heeft spaarlast, zoveel is duidelijk, concludeert Test-Aankoop in haar consumentenbarometer.

Het zijn vooral Brussel (40 procent) en Wallonië (49 procent) die de slinger voor België zo ver laten doorslaan, zegt woordvoerder Simon November van Test-Aankoop over de opvallend hoge cijfers. “Zeker in Henegouwen, Luxemburg en de hoofdstad zien we dat de financiële marge bij mensen heel erg in het gedrang komt.”

Al vindt hij de positie van Vlaanderen als ‘beste leerling van de klas’ niet meteen geruststellend. “Draai of keer het zoals je wil: deze cijfers geven aan dat de koopkracht wel degelijk onder druk staat.”

Volgens November is een belastinghervorming noodzakelijk om mensen meer marge te geven voor duurzame keuzes.