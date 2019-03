Onze Chef voetbal Ludo Vandewalle kijkt met gemengde gevoelens uit naar play-offs: “Wij tippen op een titelstrijd met drie”

Het systeem met play-offs roept bij ons hetzelfde gevoel op als die zonnige dagen met 20 graden in februari: het is wel leuk, maar tegelijkertijd is er een gevoel dat dit niet klopt. De halvering van de punten voor Play-off 1 en de non-competitie van Play-off 2 schuren altijd in ons achterhoofd als we ons weer vermaken met de wisseling van kansen in PO1. Of met het eerste spannende hoogtepunt van het seizoen, dat zich nu weer vurig aankondigt. STVV-AA Gent is een heuse finale met Play-off 1 als trofee.