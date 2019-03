VS bouwen voorsprong als grootste wapenexporteur nog verder uit

De Verenigde Staten hebben hun positie als grootste wapenexporteur ter wereld nog verder uitgebouwd. Zowat 36 procent van alle wapenuitvoer van de voorbije vijf jaar was voor rekening van de VS, meldt het Zweedse onderzoeksinstituut Sipri maandag.

De Amerikaanse wapens worden gretig aangenomen door minstens 98 landen. Ruim de helft van de omzet maakte de VS in het Midden-Oosten, met als belangrijkste afzetmarkt Saudi-Arabië, dat goed is voor een vijfde van de omzet (22 procent).

In zijn meest recente overzicht schat het instituut dat het volume van de internationale wapenhandel in de periode 2014-2018 met bijna 8 procent steeg ten opzichte van 2009-2013. De VS was in de voorbije periode goed voor 36 procent van de internationale wapenverkoop, een duidelijke stijging in vergelijking met de vier voorgaande jaren toen de export in de VS 30 procent van de internationale wapenhandel bedroeg.

Terwijl de Amerikaanse wapenexport dus fors toenam, deed de nummer twee in de rangschikking het slechter dan voordien. De wapenuitvoer van Rusland daalde met 17 procent over dezelfde periode als gevolg van het feit dat India en Venezuela minder bestellingen plaatsten.

Na de VS en Rusland behoren ook Frankrijk, Duitsland en China nog steeds tot de top vijf van grootste wapenexporteurs.