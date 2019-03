Ruis op de relatie: Anderlecht-coach Rutten fluit Zetterberg terug… terwijl Kums de Zweed bedankt

Er zit ruis op de relatie tussen Fred Rutten en Pär Zetterberg. De Zweed, die sinds kort niet meer naast Rutten op de bank maar wel in de tribune zit, verklaarde dit weekend publiekelijk dat hij verwacht dat Verschaeren af en toe meer lange ballen trapt en de Nederlandse coach is het daar duidelijk niet mee eens.

“Het is bizar dat een grote speler als Zetterberg zoiets zegt”, aldus Rutten. “Daarin verschillen we duidelijk van mening. Het stoort me niet – we leven in een land waarin iedereen vrij zijn mening mag geven – maar als je onderdeel bent van een staf, dan moet je opletten met wat je ­verkondigt. Ik ben sowieso geen coach die spelers veel zaken oplegt. En al zeker geen toptalenten als Yari. Die moet je net de ruimte geven om zichzelf te ontplooien. Heel vreemd vind ik dit.”

“We werken veel op die fases met Zetterberg”

Sven Kums die twee keer scoort tegen een ex-ploeg, het begint een gewoonte te worden. Net als tegen AA Gent eerder dit seizoen, scoorde hij zowel met een schot van buiten de zestien als op vrije trap. “We werken veel op die fases met Zetterberg”, aldus Kums, die met lichte hinder aan de bil vervangen werd. “Pär was een specialist in zijn tijd en geeft me raad. Welke? Ik ga niet alles verklappen, hé. (lacht) Het waren twee mooie treffers, maar we mogen niet vergeten dat Didillon ons ook twee keer rechthoudt. Soms speelden we veel te slordig, maar dat kan gebeuren.”

Maar kijk, Anderlecht zit dus in Play-off 1. “Natuurlijk zijn we opgelucht, want in ons achterhoofd speelde toch altijd de kans dat we het niet zouden halen.”

Michael Verschueren: “Discussiëren over Rutten is echt niet nodig”

Nu de play-offs een feit zijn, is het voor coach Rutten ook wel een beetje ‘opdracht volbracht’. Toen hij overnam van Vanhaezebrouck was Play-off 1 halen zijn belangrijkste taak. Zonder kon hij zeker niet blijven, maar blijft Rutten volgend jaar aan boord nu de top zes een zekerheid is? Misschien wil Twente hem straks ook wel. “Het is binnen en dus kan ik met vakantie, hé”, grapte de coach. “Natuurlijk niet. Hier eindigt het niet.”

Michael Verschueren sprong zijn trainer bij. “Discussiëren over Fred Rutten is echt niet nodig. Als de kwaliteit zo blijft… Play-off 1 is ondertussen binnen. Nu gaan we voor Europees voetbal en de top drie. Waarom niet? Met Dimata en Trebel recupereren we straks ook twee sterkhouders. Zulj is momenteel niet goed genoeg, maar hij mist nog ritme. En er zijn wel al de klasseflitsen van Bolasie, Verschaeren en Kums. Bolasie is zelfs impressionant.”

“We zullen bevrijd voetballen”, eindigde Verschueren. “En geloof me: we verloren dit seizoen wel tegen Genk en Gent, maar we speelden er zeker niet slecht. Nu de stress weg is, zul je wel zien waartoe Anderlecht nog in staat is.”