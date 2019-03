Vrouw gewond in zoo nadat ze selfie wou nemen bij jaguar

Op het moment dat de vrouw een selfie wou nemen, klauwde het dier door de omheining heen. De jaguar liet de vrouw pas los nadat andere bezoekers het dier konden afleiden met een flesje water. De vrouw raakte gewond aan de arm en werd naar het ziekenhuis gebracht. Op amateurbeelden is te zien hoe de vrouw een stevige snee in de arm heeft.

Volgens de ‘Wildlife World Zoo in Lichtfield Park’ zal het dier niet doodgespoten worden. “De omheining is er om veilige afstand te creëren. Dit zijn wilde dieren en die obstakels worden daarom met een reden neergezet. Dit (incident nvdr.) is niet de schuld van het dier”, klinkt het in een mededeling. De vrouw schijnt haar schuld te erkennen. Na het incident is ze naar de zoo teruggekeerd om haar verontschuldigingen aan te bieden.

A woman suffered serious injuries after being attacked by a jaguar while attempting to take a selfie at an Arizona zoo.



The zoo says the woman crossed a barrier in an attempt to get the photo. https://t.co/kCYxnjEEc1 pic.twitter.com/JUVMBemVVT