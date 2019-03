Kevin De Bruyne had gisteren een vrije dag en vierde de driejarige verjaardag van zijn zoontje Mason Milian. Die is duidelijk gek van dino’s en Jurassic World want voor de gelegenheid werd huize De Bruyne omgetoverd tot Mason’s World. Er werden kosten noch moeite gespaard om er een levensecht en indrukwekkend dino-feestje van te maken, zoals te zien is op de Instagram-account van Kevin De Bruyne en die van zijn vrouw Michele Lacroix...